На Харківщині пес-прикордонник винюхав цибулини з марихуаною. ВІДЕО

На Харківщині пес-прикордонник винюхав цибулини з марихуаною. ВІДЕО

13:00 10.08.2017

Прикордонники Харківського загону спільно з представниками фіскальної служби виявили громадянина України, який намагався перемістити через кордон наркотики. Допоміг їм у цьому прикордонний службовий собака.

Ввечері 32-річний українець виїжджав в сусідню країну через пункт пропуску «Гоптівка» автомобілем «Мерседес», в якості пасажира. У ході заходів контролю на чоловіка спрацював чотирилапий помічник. Під час подальшої перевірки серед речей нашого співвітчизника знайшли пакет з цибулею. Як з’ясувалося, в порожнині двох цибулин «винахідник» приховав майже 70 грамів травички, попередньо коноплі. З пояснень чоловіка стало відомо, що зілля він намагався перемістити до Російської Федерації для подальшого особистого вживання.

За даним фактом до СБУ направлене повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 305 КК України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів). Наразі рослинну речовину вилучено та разом з власником передано співробітникам УСБУ в Харківській області. Триває експертиза.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби ДСНС

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