Стрілянина на столичному вокзалі. Потерпілі відмовилися писати заяви у поліцію. ВІДЕО
Стрілянина на столичному вокзалі. Потерпілі відмовилися писати заяви у поліцію. ВІДЕО
Близько десятої ранку біля залізничного вокзалу у Києві двоє невідомих поранили трьох чоловіків. Стріляли, за попередньою інформацією, з травматичної зброї.
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