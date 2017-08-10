Сварка між цивільними та військовими на Луганщині закінчилась для жінки смертельним пораненням. ВІДЕО
Сварка між цивільними та військовими на Луганщині закінчилась для жінки смертельним пораненням. ВІДЕО
Сварка між цивільними та військовими у Троїцькому, що на Луганщині, закінчилась смертельним пораненням для жінки – тому правоохоронці повинні перевірити, чи не причетні до скоєння злочину військовослужбовці, які виконують завдання у зоні АТО – таке повідомлення з’явилося у прес-центрі штабу АТО. Там розповіли про побутову суперечку між військовослужбовцями та місцевими мешканцями, в результаті якого загинула жінка, а її чоловік отримав вогнепальне поранення. Згодом речник Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай повідомила подробиці конфлікту у своєму Фейсбуці. 8 серпня жінка святкувала день народження. Разом з чоловіком запросила на свято військовослужбовців. Вони разом випивали.
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