Сварка між цивільними та військовими на Луганщині закінчилась для жінки смертельним пораненням. ВІДЕО

Сварка між цивільними та військовими у Троїцькому, що на Луганщині, закінчилась смертельним пораненням для жінки – тому правоохоронці повинні перевірити, чи не причетні до скоєння злочину військовослужбовці, які виконують завдання у зоні АТО – таке повідомлення з’явилося у прес-центрі штабу АТО. Там розповіли про побутову суперечку між військовослужбовцями та місцевими мешканцями, в результаті якого загинула жінка, а її чоловік отримав вогнепальне поранення. Згодом речник Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай повідомила подробиці конфлікту у своєму Фейсбуці. 8 серпня жінка святкувала день народження. Разом з чоловіком запросила на свято військовослужбовців. Вони разом випивали.

Телеканал ЧП.INFO