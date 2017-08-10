У Харкові біля приватного сектора виникла масштабна пожежа. ВІДЕО
У Харкові біля приватного сектора виникла масштабна пожежа. ВІДЕО
Рятувальникам подзвонили місцеві жителі – кажуть, зовсім поруч справжня пожежа і вони боялися, що вогонь дістанеться і до їхніх будинків. На місце прибули 20 рятувальників. З’ясували – загорілося сміття та суха трава. Площа пожежі не маленька – 800 квадратних метрів. Весь їдкий дим вітром відносило на приватний сектор…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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