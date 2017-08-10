Через пост у «Facebook» з «Укрзалізниці» звільнили трьох людей. ВІДЕО

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе написала на своїй сторінці у «Facebook» про неприємну поїздку у поїзді сполученням Херсон-Київ. Поскаржилась, що у вагоні, попри аномальну спеку, не працював кондиціонер. Від цього мало не помер один із пасажирів, а провідник втратив свідомість. В «Укрзалізниці» відреагували на цей пост і запевнили, що звільнили з займаних посад начальника, заступника начальника та головного інженера пасажирського вагонного депо «Київ-Пасажирський».

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