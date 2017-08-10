Через пост у «Facebook» з «Укрзалізниці» звільнили трьох людей. ВІДЕО
Через пост у «Facebook» з «Укрзалізниці» звільнили трьох людей. ВІДЕО
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе написала на своїй сторінці у «Facebook» про неприємну поїздку у поїзді сполученням Херсон-Київ. Поскаржилась, що у вагоні, попри аномальну спеку, не працював кондиціонер. Від цього мало не помер один із пасажирів, а провідник втратив свідомість. В «Укрзалізниці» відреагували на цей пост і запевнили, що звільнили з займаних посад начальника, заступника начальника та головного інженера пасажирського вагонного депо «Київ-Пасажирський».
І не лише це. Також в огляді соцмереж дивіться…
В київській школі повісили карту України без Криму
Відмінниці не дорахували 10 балів при вступі в університет
|
10.08.2017 | 21:15
|
10.08.2017 | 20:45
|
Сварка між цивільними та військовими на Луганщині закінчилась для жінки смертельним пораненням. ВІДЕО
10.08.2017 | 20:15
|
10.08.2017 | 19:45
|
10.08.2017 | 13:00
|
10.08.2017 | 06:45
|
10.08.2017 | 06:30
|
09.08.2017 | 23:15
|
09.08.2017 | 22:45
|
09.08.2017 | 22:15
|
09.08.2017 | 21:45
|
09.08.2017 | 21:15
|
09.08.2017 | 20:45
|
09.08.2017 | 20:20
|
09.08.2017 | 20:10
|
09.08.2017 | 08:00
-
- 1 з 822
- ››