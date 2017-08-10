У Києві хвору дитину з ДЦП медики все-таки виписали з лікарні. ВІДЕО

Активна та усміхнена трирічна Серафіма. Дівчинка разом з мамою на прогулянці у сквері національної дитячої лікарні «Охмадит», що у місті Київ. Нині важко повірити, але ще кілька днів тому дитину хвору на церебральний параліч було не впізнати. З міської клінічної лікарні №1, що на вулиці Богатирській у Києві, з високою температурою та раптовими судомами, дитину виписали з медзакладу. Причина – немає столичної прописки. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO