Суд почав вивчати докази державної зради Януковича. ВІДЕО

Оболонський районний суд Києва розглядав справу президента-втікача Віктора Януковича, якого підозрюють у державній зраді. Сторона обвинувачення надала перші докази, зокрема суд переглянув фрагменти відео з засідання російської Ради Федерації 2014 року, на якому Президенту Росії Володимиру Путіну було надано право ввести армію на територію України.

Телеканал ЧП.INFO