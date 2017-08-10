Суд почав вивчати докази державної зради Януковича. ВІДЕО
Суд почав вивчати докази державної зради Януковича. ВІДЕО
Оболонський районний суд Києва розглядав справу президента-втікача Віктора Януковича, якого підозрюють у державній зраді. Сторона обвинувачення надала перші докази, зокрема суд переглянув фрагменти відео з засідання російської Ради Федерації 2014 року, на якому Президенту Росії Володимиру Путіну було надано право ввести армію на територію України.
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