Директор НАБУ розповів, як вдалося розсекретити нардепів. ВІДЕО
Директор НАБУ розповів, як вдалося розсекретити нардепів. ВІДЕО
У звіті за перше півріччя 2017 року директор НАБУ Артем Ситник пригадав про «бурштинову справу». Як відомо, двох народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова запідозрили у «кришуванні» злочинців, які займались незаконним видобутком бурштину. Очільник НАБУ розповів, що ця справа цікава тим, що спрацював інститут офіцерів під прикриттям. Ситник наголосив, що цей інститут створювався з нуля, а справа була доволі важкою, однак, детективи із нею впорались на відмінно.
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