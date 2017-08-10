Директор НАБУ розповів, як вдалося розсекретити нардепів. ВІДЕО

У звіті за перше півріччя 2017 року директор НАБУ Артем Ситник пригадав про «бурштинову справу». Як відомо, двох народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова запідозрили у «кришуванні» злочинців, які займались незаконним видобутком бурштину. Очільник НАБУ розповів, що ця справа цікава тим, що спрацював інститут офіцерів під прикриттям. Ситник наголосив, що цей інститут створювався з нуля, а справа була доволі важкою, однак, детективи із нею впорались на відмінно.

Телеканал ЧП.INFO