До 2026 року в Україні зникнуть інтернати. Уряд ухвалив історичне рішення. ВІДЕО

Інтернати – це страшна хвороба українського суспільства, про яку активісти, громадські, міжнародні організації нашим чиновникам говорили не раз. І от нарешті… «крига скресла». XXI сторіччя, серпень 2017 рік, для всієї України - історичний і переломний момент. Кабінет Міністрів України затвердив Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки. Це дає тверду надію, що всі інтернати зникнуть в Україні до 2026 року, а кожна дитина виховуватиметься у сім`ї. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO