У Закарпатській області на хабарі «погоріли» іноземні митники. ВІДЕО
У Закарпатській області на хабарі «погоріли» іноземні митники. ВІДЕО
Вони працювали на пункті пропуску «Вилок». Паралельно із своїми службовими обов’язками вони встигали задовольняти і власні інтереси. Адже правоохоронці викрили цілу схему, згідно якої хапуги систематично отримували хабарі.
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