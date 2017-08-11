У Закарпатській області на хабарі «погоріли» іноземні митники. ВІДЕО

Вони працювали на пункті пропуску «Вилок». Паралельно із своїми службовими обов’язками вони встигали задовольняти і власні інтереси. Адже правоохоронці викрили цілу схему, згідно якої хапуги систематично отримували хабарі.

Телеканал ЧП.INFO