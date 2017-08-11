У Києві на перехресті зіштовхнулися дві машини. ВІДЕО
У Києві на перехресті зіштовхнулися дві машини. ВІДЕО
Як результат – жовтий фольксваген лежить на боку, Пежо, як часто кажуть водії про ДТП, поцілував паркан біля житлового будинку. Все сталося на перетині вулиць Путилівської та Радистів…
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Сварка між цивільними та військовими на Луганщині закінчилась для жінки смертельним пораненням. ВІДЕО
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