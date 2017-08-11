У Києві поліцейські знищили цілу плантацію конопель. ВІДЕО
У Києві поліцейські знищили цілу плантацію конопель. ВІДЕО
Правоохоронці дізналися про банду, яка виготовлювала і розповсюджувала наркотики. Плантацію коноплі зловмисники облаштували на острові Великий, прямісінько на межі Києва.
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