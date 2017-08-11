На Луганщині СБУ затримала бойовика теругруповання «Призрак». ВІДЕО
На Луганщині СБУ затримала бойовика теругруповання «Призрак». ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України затримали на Луганщині бойовика терористичного батальйону «Призрак» так званої «ЛНР».
Правоохоронці встановили, що двічі судимий мешканець тимчасово окупованого Перевальська після звільнення з в’язниці у 2014 році приєднався до терористів. Бойовик «служив» у комендатурі та зі зброєю охороняв штаб бандугруповання «Призрак» в Алчевську.
Зі слів затриманого, у незаконному збройному формуванні він пройшов підготовку під керівництвом російського інструктора, який навчав бойовиків поводженню з кулеметами та мінометами.
На початку 2016 року чоловік з особистих причин покинув терористів та перебрався на територію контрольовану українською владою. Тривалий час він переховувався у близької знайомої у Рубіжному, де і був затриманий співробітниками спецслужби.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури оголосили бойовику про підозру в скоєнні злочину.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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