У Маріуполі пожежні врятували дитинку, яка ледь не випала з балкону. ВІДЕО

У Маріуполі пожежні врятували дитинку, яка ледь не випала з балкону. ВІДЕО

08:42 11.08.2017

О 06:57 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Міклухи-Маклая у м. Маріуполі в одному із багатоквартирних будинків на парапеті балкону третього поверху сидить маленька дитина та кличе маму.

За вказаною адресою негайно виїхали рятувальники 3-го Державного пожежно-рятувального загону у складі 6 чоловік особового складу та 3 одиниць техніки.

По прибуттю рятувальники за допомогою висувної дробини піднялись на балкон та зняли дівчинку з парапету.

Бійці ДСНС заспокоїли дворічну дитину та передали її батькам.

Завдяки оперативними діям Служби порятунку вдалося уникнути справжньої трагедії.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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