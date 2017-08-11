У Маріуполі пожежні врятували дитинку, яка ледь не випала з балкону. ВІДЕО

О 06:57 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Міклухи-Маклая у м. Маріуполі в одному із багатоквартирних будинків на парапеті балкону третього поверху сидить маленька дитина та кличе маму.

За вказаною адресою негайно виїхали рятувальники 3-го Державного пожежно-рятувального загону у складі 6 чоловік особового складу та 3 одиниць техніки.

По прибуттю рятувальники за допомогою висувної дробини піднялись на балкон та зняли дівчинку з парапету.

Бійці ДСНС заспокоїли дворічну дитину та передали її батькам.

Завдяки оперативними діям Служби порятунку вдалося уникнути справжньої трагедії.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області