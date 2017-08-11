У Запоріжжі патрульні врятували чоловіка, якому стало зле в маршрутці. ВІДЕО

Учора вдень, до патрульних поліцейських на проспекті Соборному звернувся водій маршрутки та попросив допомоги, адже одному з пасажирів раптово стало погано.

Коли поліцейські увійшли до салону транспортного засобу, чоловік лежав на сидінні та втрачав свідомість. Одразу стало зрозуміло, що він потребує негайної госпіталізації.

Інспектори прийняли рішення винести його на вулицю в затінок та посадити в службовий автомобіль. Він поступово почав приходити до тями, інспектори дали йому попити води і всіляко підтримували з ним розмову.

На місце події приїхала бригада швидкої допомоги, чоловіка передали лікарям.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя