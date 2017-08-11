Вбивство, самогубство та пожежа – подробиці надзвичайної події у Києві. ВІДЕО
Вбивство, самогубство та пожежа – подробиці надзвичайної події у Києві. ВІДЕО
Вбив двох жінок, підпалив їх у квартирі, а потім сам вистрибнув з балкона. Таке коїлося у звичайній багатоповерхівці на Бехтерівському провулку, що у Шевченківському районі Києва. Вбивцею двох киянок виявився їхній квартирант.
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