П’яна ДТП у Києві: водій втік з місця аварії. ВІДЕО

Район метро Осокорки. Мерседес рухався Дніпровською набережною на високій швидкості. Не тиснучи на гальма, водій на машині, вилетів на вулицю Єлизавети Чавдар. І вже там в’їхав у металевий паркан. Але швидкість авто була настільки велика, що машина знесла огорожу. Увага! Мерседес занесло аж на територію будівництва, де була величезна прірва.

Телеканал ЧП.INFO