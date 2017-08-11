П’яна ДТП у Києві: водій втік з місця аварії. ВІДЕО
П’яна ДТП у Києві: водій втік з місця аварії. ВІДЕО
Район метро Осокорки. Мерседес рухався Дніпровською набережною на високій швидкості. Не тиснучи на гальма, водій на машині, вилетів на вулицю Єлизавети Чавдар. І вже там в’їхав у металевий паркан. Але швидкість авто була настільки велика, що машина знесла огорожу. Увага! Мерседес занесло аж на територію будівництва, де була величезна прірва.
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