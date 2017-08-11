На Одещині в авто поліцейських кинули гранату та угнали його. ВІДЕО

На Одещині в авто поліцейських кинули гранату та угнали його. ВІДЕО

21:15 11.08.2017

Допомогли двом молодим дівчатам. Захистили від нападників. А ті кинули бойову гранату і просто з-під носа угнали службове авто. У таку халепу потрапили поліцейські.

І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:

На Київщині над двома дівчатами поглумився серійний маніяк…

У Кропивницькому патрульний врятував життя жінці, яка ледве не втонула…

Під Києвом фура розчавила позашляховик. Постраждала жінка-водій. 

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