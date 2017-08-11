На Одещині в авто поліцейських кинули гранату та угнали його. ВІДЕО

Допомогли двом молодим дівчатам. Захистили від нападників. А ті кинули бойову гранату і просто з-під носа угнали службове авто. У таку халепу потрапили поліцейські.

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