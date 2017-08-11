600 тисяч доларів хабара запропонував збанкрутілий бізнесмен представнику суду. ВІДЕО

Величезний хабар мав отримати арбітражний керуючий на Київщині. Його підприємство було на стадії банкрутства. А посадовець, що працював на Господарський суд Київської області, мав ліквідувати його. Однак, за 600 тисяч зелених справу намагався повернути в інше русло.

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