600 тисяч доларів хабара запропонував збанкрутілий бізнесмен представнику суду. ВІДЕО
600 тисяч доларів хабара запропонував збанкрутілий бізнесмен представнику суду. ВІДЕО
Величезний хабар мав отримати арбітражний керуючий на Київщині. Його підприємство було на стадії банкрутства. А посадовець, що працював на Господарський суд Київської області, мав ліквідувати його. Однак, за 600 тисяч зелених справу намагався повернути в інше русло.
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