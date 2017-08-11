Українців з чужими документами відправляли у рабство до Великої Британії. ВІДЕО
Українців з чужими документами відправляли у рабство до Великої Британії. ВІДЕО
Поліцейські і прикордонники розповіли, як діяв міжнародний канал торгівлі людьми. Завербованих українців вивозили в спочатку Литву або Польщу, там їм підбирали чужі реальні документи зі схожими фотографіями, для того аби вони виїхали в Британію.
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