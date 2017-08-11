Цілковитого оновлення Верховного суду не відбулось – Громадська рада доброчесності. ВІДЕО

Минуло майже два тижні, а суперечки навколо відібраних вищою кваліфікаційною комісією суддів кандидатів досі не вщухають. Громадська рада доброчесності вкотре демонструє результати своєї перевірки. Згідно них – тридцять кандидатів, а це кожен четвертий нововідібраний, недоброчесний. Деякі з них були замішані у політичних переслідуваннях. І це не все.

Телеканал ЧП.INFO