Цілковитого оновлення Верховного суду не відбулось – Громадська рада доброчесності. ВІДЕО
Цілковитого оновлення Верховного суду не відбулось – Громадська рада доброчесності. ВІДЕО
Минуло майже два тижні, а суперечки навколо відібраних вищою кваліфікаційною комісією суддів кандидатів досі не вщухають. Громадська рада доброчесності вкотре демонструє результати своєї перевірки. Згідно них – тридцять кандидатів, а це кожен четвертий нововідібраний, недоброчесний. Деякі з них були замішані у політичних переслідуваннях. І це не все.
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