Київська поліція затримала підозрюваного у вбивстві іноземця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Київська поліція затримала підозрюваного у вбивстві іноземця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

21:01 12.08.2017

Чоловіка, який підозрюється у тяжкому злочині, затримали на вокзалі в Одесі при спробі покинути країну. Зараз він перебуває під вартою.

Нагадаємо, про вбивство чоловіка поліції стало відомо наприкінці червня. Громадянин іншої держави орендував квартиру у Голосіївському районі столиці та кілька днів не виходив із знайомими на зв'язок. Коли вони потрапили у помешкання, виявили його із вогнепальними пораненнями голови, грудної клітини та руки.

За словами начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрія Крищенка,  під час огляду помешкання правоохоронці виявили зброю:

«Вилучили сумку із автоматом Калашникова, пістолетом ТТ та патронами до них. Окрім того, поліцейські знайшли у квартирі пістолет Макарова, із якого, імовірно, скоїли  смертельні постріли».

Виявлені речі вилучили та направили на експертизу, а слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

«У ході оперативно-розшукових дій ми встановили причетність до вбивства 52-річного неодноразово судимого громадянина іншої держави, який після злочину відразу покинув столицю і переховувався у Львові. Згодом зловмисник переїхав до Одеси, звідки планував перебратися у Туреччину. Разом із одеськими колегами нам вдалося його затримати», - зазначив Андрій Крищенко.

Затриманого доставили до столиці, де слідчі оголосили йому про підозру. Нині чоловік перебуває під вартою, а правоохоронці встановлюють обставини, мотиви і причини вбивства, а також інформацію щодо його причетності до інших злочинів. Також поліцейські з’ясовують походження вилученої зброї та мету її використання. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Київська поліція затримала підозрюваного у вбивстві іноземця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Київська поліція затримала підозрюваного у вбивстві іноземця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
12.08.2017 | 21:01
В Івано-Франківську чоловік намагався зарізати дружину. ВІДЕО
В Івано-Франківську чоловік намагався зарізати дружину. ВІДЕО
12.08.2017 | 20:30
Під Києвом фура розчавила позашляховик, є постраждалі. ВІДЕО
Під Києвом фура розчавила позашляховик, є постраждалі. ВІДЕО
12.08.2017 | 19:30
На Черкащині затримано чоловіка, який пропонував хабар поліцейському. ВІДЕО
На Черкащині затримано чоловіка, який пропонував хабар поліцейському. ВІДЕО
12.08.2017 | 19:01
Цілковитого оновлення Верховного суду не відбулось – Громадська рада доброчесності. ВІДЕО
Цілковитого оновлення Верховного суду не відбулось – Громадська рада доброчесності. ВІДЕО
11.08.2017 | 23:15
Українців з чужими документами відправляли у рабство до Великої Британії. ВІДЕО
Українців з чужими документами відправляли у рабство до Великої Британії. ВІДЕО
11.08.2017 | 22:45
600 тисяч доларів хабара запропонував збанкрутілий бізнесмен представнику суду. ВІДЕО
600 тисяч доларів хабара запропонував збанкрутілий бізнесмен представнику суду. ВІДЕО
11.08.2017 | 22:15
Українців продовжують заманювати на роботу наркокур`єрами в Росію. ВІДЕО
Українців продовжують заманювати на роботу наркокур`єрами в Росію. ВІДЕО
11.08.2017 | 21:45
На Одещині в авто поліцейських кинули гранату та угнали його. ВІДЕО
На Одещині в авто поліцейських кинули гранату та угнали його. ВІДЕО
11.08.2017 | 21:15
П’яна ДТП у Києві: водій втік з місця аварії. ВІДЕО
П’яна ДТП у Києві: водій втік з місця аварії. ВІДЕО
11.08.2017 | 20:45
Вбивство, самогубство та пожежа – подробиці надзвичайної події у Києві. ВІДЕО
Вбивство, самогубство та пожежа – подробиці надзвичайної події у Києві. ВІДЕО
11.08.2017 | 20:15
В Ірпені внаслідок вибуху у будинку двоє жінок потрапили до реанімації. ВІДЕО
В Ірпені внаслідок вибуху у будинку двоє жінок потрапили до реанімації. ВІДЕО
11.08.2017 | 19:45
У Запоріжжі патрульні врятували чоловіка, якому стало зле в маршрутці. ВІДЕО
У Запоріжжі патрульні врятували чоловіка, якому стало зле в маршрутці. ВІДЕО
11.08.2017 | 16:40
У Маріуполі пожежні врятували дитинку, яка ледь не випала з балкону. ВІДЕО
У Маріуполі пожежні врятували дитинку, яка ледь не випала з балкону. ВІДЕО
11.08.2017 | 08:42
На Луганщині СБУ затримала бойовика теругруповання «Призрак». ВІДЕО
На Луганщині СБУ затримала бойовика теругруповання «Призрак». ВІДЕО
11.08.2017 | 08:20
У Закарпатській області на хабарі «погоріли» іноземні митники. ВІДЕО
У Закарпатській області на хабарі «погоріли» іноземні митники. ВІДЕО
11.08.2017 | 07:40

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Янукович может не дожить до вердикта суда
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.