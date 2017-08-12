Під Києвом фура розчавила позашляховик, є постраждалі. ВІДЕО
Під Києвом фура розчавила позашляховик, є постраждалі. ВІДЕО
Селище Мостище, недалеко від Києва. Гостомельське шосе. Щойно тут сталася моторошна та масштабна ДТП. Не поділили дорогу ФУРА «Mercedes» та позашляховик «Volkswagen». Жінка-водій останнього серйозно травмувалася. Подробиці у сюжеті.
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