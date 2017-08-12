В Івано-Франківську чоловік намагався зарізати дружину. ВІДЕО
В Івано-Франківську чоловік намагався зарізати дружину. ВІДЕО
Підозра у подружній зраді ледве не завершилася вбивством. В Івано-Франківську чоловік напав на дружину із уламком скла. Приставив його до горла і вимагав зізнатись, з ким вона йому зраджує. Жінка почала кричати, але тривалий час ніхто не реагував. Зрештою, галас почула сусідка. Вона і викликала поліцію. Коли вже патрульні визволили жінку, нападника затримали. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження по факту нанесення легких тілесних ушкоджень.
|
12.08.2017 | 19:30
|
12.08.2017 | 19:01
|
11.08.2017 | 23:15
|
11.08.2017 | 22:45
|
11.08.2017 | 22:15
|
11.08.2017 | 21:45
|
11.08.2017 | 21:15
|
11.08.2017 | 20:45
|
11.08.2017 | 20:15
|
11.08.2017 | 19:45
|
11.08.2017 | 16:40
|
11.08.2017 | 08:42
|
11.08.2017 | 08:20
|
11.08.2017 | 07:40
|
11.08.2017 | 07:22
|
11.08.2017 | 07:01
-
- 1 з 823
- ››