Напад на темношкірих студентів у Луцьку поліцейські називають хуліганством. ВІДЕО

Напад на темношкірих студентів у Луцьку поліцейські називають хуліганством. ВІДЕО

21:30 12.08.2017

У Луцьку на студентів, які ввечері прогулювалися центральним парком, напали розлючені молодики. Почалася серйозна бійка. До лікарні після сутички потрапило троє темношкірих студентів, зловмисники з місця злочину втекли. 

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