У Маріуполі екс-міліціонера взяли за продаж е-ключів до баз ДАІ. ВІДЕО

У Маріуполі екс-міліціонера взяли за продаж е-ключів до баз ДАІ. ВІДЕО

19:00 13.08.2017

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали у Маріуполі колишнього міліціонера, який незаконно реалізовував е-ключі доступу до бази даних Державтоінспекції Донеччини.

Правоохоронці встановили, що чоловік на початку російської агресії на Донбасі звільнився з органів внутрішніх справ України. Працівник автоінспекції привласнив майже чотириста п’ятдесят е-ключів, які знаходилися  у нього на зберіганні. Вартість пристроїв на той час перевищувала чотириста тисяч гривень.

Співробітники спецслужби задокументували, що екс-міліціонер, знаходячись у тимчасово окупованому Донецьку, через Інтернет підшукував клієнтів на е-ключі. На території підконтрольній українській владі він реалізовував товар через знайомих у Маріуполі.

Оперативники СБ України затримали зловмисника, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, коли він особисто приїхав до Маріуполя для продажу замовникам двадцяти е-ключів.

За інформацією спецслужби, колишній міліціонер надав доступ до баз даних про власників автомобілів, про заарештовані транспортні засоби та ті, що знаходяться у розшуку, представникам незаконних збройних формувань так званої «ДНР».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали у Маріуполі колишнього міліціонера, який незаконно реалізовував е-ключі доступу до бази даних Державтоінспекції Донеччини.

Правоохоронці встановили, що чоловік на початку російської агресії на Донбасі звільнився з органів внутрішніх справ України. Працівник автоінспекції привласнив майже чотириста п’ятдесят е-ключів, які знаходилися  у нього на зберіганні. Вартість пристроїв на той час перевищувала чотириста тисяч гривень.

Співробітники спецслужби задокументували, що екс-міліціонер, знаходячись у тимчасово окупованому Донецьку, через Інтернет підшукував клієнтів на е-ключі. На території підконтрольній українській владі він реалізовував товар через знайомих у Маріуполі.

Оперативники СБ України затримали зловмисника, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, коли він особисто приїхав до Маріуполя для продажу замовникам двадцяти е-ключів.

За інформацією спецслужби, колишній міліціонер надав доступ до баз даних про власників автомобілів, про заарештовані транспортні засоби та ті, що знаходяться у розшуку, представникам незаконних збройних формувань так званої «ДНР».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3761#.dn3vnTSg.dpbs

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