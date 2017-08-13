У Києві чоловіка затримали за підозрою у звірячому вбивстві матері. ВІДЕО

У Києві чоловіка затримали за підозрою у звірячому вбивстві матері. ВІДЕО

21:01 13.08.2017

Вночі до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення, що в одній з квартир на підлозі лежить непритомна жінка.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Оперативники встановили, що зловмисник та його 68-річна мати кілька днів вживали алкоголь. У якийсь момент між ними виникла сварка, в результаті якої син кілька разів вдарив жінку кулаком по голові та обличчі. Донька потерпілої, яка проживає в сусідній кімнаті квартири разом зі своїм чоловіком та неповнолітніми дітьми, почувши лайку та галас, відразу викликала правоохоронців. Лікарі «швидкої», які прибули на виклик, констатували смерть потерпілої.

Правопорушника затримали на місці злочину в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 46-річний місцевий житель, який раніше мав проблеми із законом.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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