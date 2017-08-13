Українців продовжують заманювати на роботу наркокур`єрами в Росію. ВІДЕО
Українців продовжують заманювати на роботу наркокур`єрами в Росію. ВІДЕО
До нашої редакції звернувся чоловік. Хто він, на його ж прохання не говоримо. Та й важливо, власне, історія яку він розповів. Каже, шукав роботу водія на одному з найпопулярніших українських інтернет-сайтів. Виклав своє резюме і вказав номер телефону. Але, на дзвінки, які лунали далі, він точно не чекав. Йому запропонували перевозити наркотики.
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