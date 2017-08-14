Одесу знову затопило. ВІДЕО

Вночі почалась злива з грозою. Одесити невеличкий дощик знімали на відео прямо з вікон квартир. Гроза не вщухала, і вже на ранок жителі міста побачили затоплені вулиці. До того ж піднявся шквальний вітер і пішов град, деякі одесити навіть побоялися виходити з помешкання. Кілька вулиць у буквальному сенсі слова перетворились на річки.