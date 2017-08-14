У Києві знову сутичка між футбольними фанами. ВІДЕО
У Києві знову сутичка між футбольними фанами. ВІДЕО
Після футбольного матчу між «Динамо» Київ та «Зірка» Кропивницький вже за межами НСК Олімпійський було неспокійно. Футбольні фани влаштували бійку прямо в центрі столиці.
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