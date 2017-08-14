Після ДТП в Києві, водія затисло в салоні. ВІДЕО
Після ДТП в Києві, водія затисло в салоні. ВІДЕО
Вдень на вулиці Туполєва у Києві сталася серйозна аварія в яку потрапили три машини. При цьому дві з них вантажівки.
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