В Києві протестувальники перекрили дорогу через автозаправку. ВІДЕО

Протистояння між активістами та забудовниками на вулиці Ревуцького в Києві продовжується. Люди вкотре перекрили дорогу і вимагають негайно припинити будівництво заправки «ОККО». Мовляв, не хочуть жити за кількадесят метрів від небезпечної АЗС. Переконані, що зводять її незаконно. Окрім того - бояться, що в будь-який момент може трапитися лихо. Детальніше, дивіться у сюжеті.