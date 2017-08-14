В Києві протестувальники перекрили дорогу через автозаправку. ВІДЕО
В Києві протестувальники перекрили дорогу через автозаправку. ВІДЕО
Протистояння між активістами та забудовниками на вулиці Ревуцького в Києві продовжується. Люди вкотре перекрили дорогу і вимагають негайно припинити будівництво заправки «ОККО». Мовляв, не хочуть жити за кількадесят метрів від небезпечної АЗС. Переконані, що зводять її незаконно. Окрім того - бояться, що в будь-який момент може трапитися лихо. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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