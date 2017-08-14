На Київщині некерована іномарка ледве не збила жінку з дитиною. ВІДЕО

Шокуючі кадри зафіксувала камера відеоспостереження в селі Крюківщина біля Києва. Позашляховик «Mitsubishi» на шаленій швидкості вилетів з дороги і почав зносити стовпці, які стояли на узбіччі. А що найстрашніше – іномарка пролетіла в лічених сантиметрах від молодої жінки із дитячим візочком. Після цього водій навіть не думав зупинятися і помчав далі по трасі. Щоправда, уже за кількасот метрів його зупинили поліцейські.

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