На Київщині некерована іномарка ледве не збила жінку з дитиною. ВІДЕО
На Київщині некерована іномарка ледве не збила жінку з дитиною. ВІДЕО
Шокуючі кадри зафіксувала камера відеоспостереження в селі Крюківщина біля Києва. Позашляховик «Mitsubishi» на шаленій швидкості вилетів з дороги і почав зносити стовпці, які стояли на узбіччі. А що найстрашніше – іномарка пролетіла в лічених сантиметрах від молодої жінки із дитячим візочком. Після цього водій навіть не думав зупинятися і помчав далі по трасі. Щоправда, уже за кількасот метрів його зупинили поліцейські.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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