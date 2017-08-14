На Одещині будівельник вбив та закопав свого прораба. ВІДЕО

Уже після затримання чоловік розповів правоохоронцям мотиви вбивства. Про це та інші подробиці жахливого злочину дізнавайтеся у огляді надзвичайних подій.

А також у випуску:

- Одеські правоохоронці затримали міжрегіональне злочинне угрупування;

- На Донеччині через безвідповідальність матері ледь не сталося горе;

- У Кривому Розі спалахнув автомобіль.