На Одещині будівельник вбив та закопав свого прораба. ВІДЕО
На Одещині будівельник вбив та закопав свого прораба. ВІДЕО
Уже після затримання чоловік розповів правоохоронцям мотиви вбивства. Про це та інші подробиці жахливого злочину дізнавайтеся у огляді надзвичайних подій.
А також у випуску:
- Одеські правоохоронці затримали міжрегіональне злочинне угрупування;
- На Донеччині через безвідповідальність матері ледь не сталося горе;
- У Кривому Розі спалахнув автомобіль.
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