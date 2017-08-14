В НАЗК пообіцяли розглянути декларацію Петра Порошенка. ВІДЕО
В НАЗК пообіцяли розглянути декларацію Петра Порошенка. ВІДЕО
В Національному агентстві з питань запобігання корупції святкують день народження. З цього приводу до себе у гості запросили журналістів. Вже рік як офіційно працює НАЗК. За цей час навколо державного органу було чимало скандалів та суперечностей…
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