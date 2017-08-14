В Україні створюють оперативні штаби боротьби з рейдерством. ВІДЕО

Рейдерство, а зокрема агрорейдерство, проблема, яка вже набрала в Україні нечуваних масштабів і не зупиняється… Тож Кабінет міністрів підтримав ініціативу Мін’юсту створити в усіх регіонах України так звані оперативні штаби, аби швидко реагувати та боротися зі спробами рейдерських захоплень земель і урожаю. До складу цих штабів повинні увійти керівники облдержадміністрацій, органів юстиції, правоохоронці та, власне, представники аграрного бізнесу. Планується, що звичайні люди, фермери, зможуть консультуватися з експертами штабу і добиватися розгляду своїх заяв у поліції, загалом добиватися правди…