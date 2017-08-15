В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. ВІДЕО
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. ВІДЕО
В Україні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Зокрема про найвищу пожежну небезпеку 5 класу оголосили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях. У Державній службі з надзвичайних ситуацій звітують - лише за останній тиждень зафіксували 510 випадків пожеж на природі. І в більшості з них займання спровокували люди.
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