На Київщині над дівчатами поглумився серійний маніяк. ВІДЕО

У Київській області над двома дівчатами поглумився серійний маніяк. У розпал літнього сезону відпочинку вісімнадцятирічна та двадцятиоднорічна подруги вирушили автостопом в Одесу. На Софіївській Борщагівці вони зловили попутку «Daewoo Lanos». Тоді дівчата не знали, що за кермом сидів маніяк. Подробиці у сюжеті.