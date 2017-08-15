На Київщині над дівчатами поглумився серійний маніяк. ВІДЕО
На Київщині над дівчатами поглумився серійний маніяк. ВІДЕО
У Київській області над двома дівчатами поглумився серійний маніяк. У розпал літнього сезону відпочинку вісімнадцятирічна та двадцятиоднорічна подруги вирушили автостопом в Одесу. На Софіївській Борщагівці вони зловили попутку «Daewoo Lanos». Тоді дівчата не знали, що за кермом сидів маніяк. Подробиці у сюжеті.
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