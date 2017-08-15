У Києві через закорочення спалахнув продуктовий магазин. ВІДЕО

У Києві через закорочення спалахнув продуктовий магазин. ВІДЕО

06:30 15.08.2017

Київ. Дарницький район. На вулиці Ревуцького маленький магазин «Продукти» користується чималою популярністю серед місцевих. Зручне розташування, хороший вибір продуктів та завжди все свіже. Однак сьогодні цей магазин міг вигоріти вщент. Серед білого дня всередині спалахнула проводка.

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