На Київщині обстріляли автомобіль активіста. ВІДЕО

Під Білою Церквою на Київщині обстріляли автомобіль громадського активіста Олега Ярошевича. Він пригадує, що їхав до столиці, коли йому дорогу засвітив автомобіль позаду. Згодом він почав підрізати активіста і машина ніби то через це злетіла з дороги у поле. Далі в напрямку легковика з дороги ще й начебто почали стріляти. В поліції по даному факту відкрили кримінальне провадження.