На Київщині обстріляли автомобіль активіста. ВІДЕО

На Київщині обстріляли автомобіль активіста. ВІДЕО

19:50 15.08.2017

Під Білою Церквою на Київщині обстріляли автомобіль громадського активіста Олега Ярошевича. Він пригадує, що їхав до столиці, коли йому дорогу засвітив автомобіль позаду. Згодом він почав підрізати активіста і машина ніби то через це злетіла з дороги у поле. Далі в напрямку легковика з дороги ще й начебто почали стріляти. В поліції по даному факту відкрили кримінальне провадження.

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