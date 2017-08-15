У Києві зіткнулися дві машини з дітьми у салоні. ВІДЕО
У Києві зіткнулися дві машини з дітьми у салоні. ВІДЕО
Автопригода трапилася близько 11 години. Коли наша знімальна група прибула на місце то побачила наступну картину. В крайній лівій смузі застиг білий позашляховик Ауді з розбитим передком. На зустрічній смузі вже майже на тротуарі червоний Фольксваген з характерним пошкодженням на водійських дверцятах.
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