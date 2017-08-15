Пожежа у Києві, в дачному секторі згорів будинок. ВІДЕО
Пожежа у Києві, в дачному секторі згорів будинок. ВІДЕО
Близько вісімнадцятої години, у Києві в дачному секторі на Осокорках згорів двоповерховий будинок. Полум’я, кажуть очевидці, було заввишки метрів двадцять. А під час спеки це велика загроза для сусідніх споруд. Вже коли приїхали рятувальники вогонь таки розігрався і на ділянці навпроти. Та його вчасно загасили. На місці події працювали наші журналісти. Подробиці у сюжеті.
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