Пожежа у Києві, в дачному секторі згорів будинок. ВІДЕО

Близько вісімнадцятої години, у Києві в дачному секторі на Осокорках згорів двоповерховий будинок. Полум’я, кажуть очевидці, було заввишки метрів двадцять. А під час спеки це велика загроза для сусідніх споруд. Вже коли приїхали рятувальники вогонь таки розігрався і на ділянці навпроти. Та його вчасно загасили. На місці події працювали наші журналісти. Подробиці у сюжеті.