У Києві по справі Януковича допитали свідка. ВІДЕО
У Києві по справі Януковича допитали свідка. ВІДЕО
Цього разу допитували свідка сторони обвинувачення колишнього представника України в Раді безпеки ООН Юрія Сергеєва. Він розповів - з колишнім головою держави не конфліктував допоки не розпочався майдан.
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