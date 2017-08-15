У Києві пенсіонер вбив сина, захищаючись від нього. ВІДЕО

І в цій історії не все так однозначно. В кабінеті чергового у лікарні швидкої допомоги пролунав телефонний дзвінок. На зв’язку 61-річний пенсіонер - його сину потрібна допомога. Однак коли приїхали медики, вже нічого не змогли вдіяти – чоловік загинув. Згодом правоохоронці з’ясували – батько власного сина зарізав ножем…

І не лише це в огляді надзвичайних подій …

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