Суддів із Дніпра судять за хабар. ВІДЕО
Суддів із Дніпра судять за хабар. ВІДЕО
Вища рада правосуддя розглядає ряд справ проти суддів, яких підозрюють у злочинах. На сьогодні найбільш резонансною є справа стосовно двох колег із Кіровського райсуду, що в Дніпрі. Їх затримали ще в квітні цього року на хабарі у 16 тисяч доларів. Як уже встановили слідчі – це була лише частина грошей. Від двох фігурантів кримінального провадження вони просили 30 тисяч в іноземній валюті. За це обіцяли перекваліфікувати справу. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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