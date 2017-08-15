Суддів із Дніпра судять за хабар. ВІДЕО

Суддів із Дніпра судять за хабар. ВІДЕО

22:45 15.08.2017

Вища рада правосуддя розглядає ряд справ проти суддів, яких підозрюють у злочинах. На сьогодні найбільш резонансною є справа стосовно двох колег із Кіровського райсуду, що в Дніпрі. Їх затримали ще в квітні цього року на хабарі у 16 тисяч доларів. Як уже встановили слідчі – це була лише частина грошей. Від двох фігурантів кримінального провадження вони просили 30 тисяч в іноземній валюті. За це обіцяли перекваліфікувати справу. Детальніше, дивіться у сюжеті.

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