На Донеччині небайдужа жінка забрала покинуту дитину з водойми. ВІДЕО
На Донеччині небайдужа жінка забрала покинуту дитину з водойми. ВІДЕО
Відпочиваючи з родиною на річці вона побачила маленького хлопчика. Дитина була сама. Спочатку жінка подумала, що можливо батьки десь поруч, просто ненадовго відійшли. Аж ні, хлопець був один, до того ж біля водойми. Жінка малого самого на річці не покинула. Щойно зрозуміла, що батьків поряд немає, викликала поліцію. Поки їхали правоохоронці, розговорила малого. Тоді й стало ясно, дитина голодна та ще й пити хоче.
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