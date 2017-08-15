На Донеччині небайдужа жінка забрала покинуту дитину з водойми. ВІДЕО

На Донеччині небайдужа жінка забрала покинуту дитину з водойми. ВІДЕО

23:15 15.08.2017

Відпочиваючи з родиною на річці вона побачила маленького хлопчика. Дитина була сама. Спочатку жінка подумала, що можливо батьки десь поруч, просто ненадовго відійшли. Аж ні, хлопець був один, до того ж біля водойми. Жінка малого самого на річці не покинула. Щойно зрозуміла, що батьків поряд немає, викликала поліцію. Поки їхали правоохоронці, розговорила малого. Тоді й стало ясно, дитина голодна та ще й пити хоче. 

І не лише це… Також у випуску «Надія є»:

На Рівненщині школярі врятували новонароджене немовля

В Івано-Франківській області десятикласник врятував потопаючу школярку

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Донеччині небайдужа жінка забрала покинуту дитину з водойми. ВІДЕО
На Донеччині небайдужа жінка забрала покинуту дитину з водойми. ВІДЕО
15.08.2017 | 23:15
Суддів із Дніпра судять за хабар. ВІДЕО
Суддів із Дніпра судять за хабар. ВІДЕО
15.08.2017 | 22:45
У Києві пенсіонер вбив сина, захищаючись від нього. ВІДЕО
У Києві пенсіонер вбив сина, захищаючись від нього. ВІДЕО
15.08.2017 | 22:15
Переселенцю з Криму Пенсійний фонд України заборгував більше 120 тисяч гривень. ВІДЕО
Переселенцю з Криму Пенсійний фонд України заборгував більше 120 тисяч гривень. ВІДЕО
15.08.2017 | 21:45
У Києві по справі Януковича допитали свідка. ВІДЕО
У Києві по справі Януковича допитали свідка. ВІДЕО
15.08.2017 | 21:15
Пожежа у Києві, в дачному секторі згорів будинок. ВІДЕО
Пожежа у Києві, в дачному секторі згорів будинок. ВІДЕО
15.08.2017 | 20:45
У Києві зіткнулися дві машини з дітьми у салоні. ВІДЕО
У Києві зіткнулися дві машини з дітьми у салоні. ВІДЕО
15.08.2017 | 20:15
На Київщині обстріляли автомобіль активіста. ВІДЕО
На Київщині обстріляли автомобіль активіста. ВІДЕО
15.08.2017 | 19:50
На Київщині над дівчатами поглумився серійний маніяк. ВІДЕО
На Київщині над дівчатами поглумився серійний маніяк. ВІДЕО
15.08.2017 | 07:21
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. ВІДЕО
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. ВІДЕО
15.08.2017 | 06:45
У Києві через закорочення спалахнув продуктовий магазин. ВІДЕО
У Києві через закорочення спалахнув продуктовий магазин. ВІДЕО
15.08.2017 | 06:30
В Україні створюють оперативні штаби боротьби з рейдерством. ВІДЕО
В Україні створюють оперативні штаби боротьби з рейдерством. ВІДЕО
14.08.2017 | 23:15
В НАЗК пообіцяли розглянути декларацію Петра Порошенка. ВІДЕО
В НАЗК пообіцяли розглянути декларацію Петра Порошенка. ВІДЕО
14.08.2017 | 22:45
На Одещині будівельник вбив та закопав свого прораба. ВІДЕО
На Одещині будівельник вбив та закопав свого прораба. ВІДЕО
14.08.2017 | 22:15
На Київщині некерована іномарка ледве не збила жінку з дитиною. ВІДЕО
На Київщині некерована іномарка ледве не збила жінку з дитиною. ВІДЕО
14.08.2017 | 21:45
В Києві протестувальники перекрили дорогу через автозаправку. ВІДЕО
В Києві протестувальники перекрили дорогу через автозаправку. ВІДЕО
14.08.2017 | 21:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.