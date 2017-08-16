Поблизу Маріуполя в ДТП потрапило п’ять машин. ВІДЕО

Масштабна ДТП трапилася поблизу Маріуполя. Одразу при в’їзді до міста зіштовхнулося п’ять автомобілів. В поліції кажуть, що попередньо у всьому винуватий водій «Daewoo». Він начебто спробував обігнати колону з чотирьох автомобілів, однак не впорався з керуванням і влетів у такий же «Daewoo». Машину відкинуло з дороги, і вона навіть спалахнула, а в цей момент вже практично некерований «Daewoo» по інерції протаранив ще три автомобілі. Найбільше постраждала одна з пасажирок. В жінки лікарі діагностували перелом ключиці.

Оператор – М.Рябченко