У Харкові ліквідовано вкрай небезпечну та масштабну пожежу. ВІДЕО
У Харкові ліквідовано вкрай небезпечну та масштабну пожежу. ВІДЕО
Загальна площа вогню – 500 квадратних метрів. Полум’я було нещадним, воно встигло перекинутись на господарчі споруди та гараж, в якому стояв автомобіль.
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