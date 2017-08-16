На Хмельниччині пенсіонер знайшов арсенал зброї... на власній дачі. ВІДЕО
На Хмельниччині пенсіонер знайшов арсенал зброї... на власній дачі. ВІДЕО
88-річний хмельничанин повідомив поліцію про те, що в себе на дачі в мікрорайоні Дубово виявив дорожню сумку зі зброєю та боєприпасами.
На місце події одразу виїхали експерти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Заявник розповів, що останній раз був на дачі 2 дні тому. Сьогодні знову приїхав, щоб підлити городину, і біля бочки з водою виявив дорожню камуфляжну сумку зі зброєю. Пенсіонер — колишній військовий, тож одразу повідомив про знахідку до поліції.
Під час огляду сумки правоохоронці виявили 2 тротилові шашки, гранату «РГД-5» із запалом до неї, 3 револьвери, мисливську рушницю, саморобний арбалет та 162 патрони різного калібру.
Усе вилучили і направили на експертизу. По даному факту в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України —«Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Наразі вживаються заходи по встановленню особи, яка залишила цю сумку.
За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області
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