На Львівщині СБУ затримала на хабарі працівницю фіскальної служби. ВІДЕО

Старшого державного ревізора-інспектора однієї з районних податкових інспекцій управління фіскальної служби Львівської області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою ДФС.

Зловмисниця вимагала сто тисяч гривень від підприємця за непроведення перевірки та невжиття заходів реагування на порушення податкового законодавства.

Правоохоронці затримали здирницю під час одержання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ